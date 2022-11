O Lille, de Paulo Fonseca, regressou na tarde deste domingo aos triunfos na Ligue 1, ao vencer na receção ao Angers, por 1-0. Isto num jogo, diga-se, com a arbitragem do luso Miguel Nogueira.

Fonseca lançou dois portugueses no onze inicial, e ambos no eixo da defesa: José Fonte e Tiago Djaló. Foi o segundo, aliás, que fez o único golo do encontro: aos 36 minutos, após assistência de Remy Cabella, o jovem luso fez o 1-0.

Na segunda parte, aos 74 minutos, as coisas ainda se complicaram para o Lille, quando Baleba foi expulso e deixou a formação de Fonseca reduzida a dez unidades.

Decorridas 15 jornadas, o Lille ocupa o sétimo lugar do campeonato francês, enquanto o Angers é penúltimo, com dez pontos.

Já o Brest, com Pereira Lage no onze, recebeu e bateu o Troyes, de Rony Lopes e Abdu Conté – ambos titulares – por 2-1.

Romain Del Castillo e Mounie, ambos de penálti, marcaram para os homens da casa. O clube forasteiro marcou através de um autogolo de Chardonnet.

Por sua vez, o Montpellier e o Reims empataram a uma bola, ao passo que no Nantes-Ajaccio registou-se uma igualdade (2-2).