A Roma arrancou um empate este domingo, em casa, na receção ao Torino (1-1), num jogo que contou com um final de loucos. José Mourinho foi expulso por protestos, logo a seguir Belotti desperdiçou uma grande penalidade frente à sua antiga equipa, antes de Matic marcar o golo do empate. Foi o terceiro jogo consecutivo sem vencer da Roma que continua em queda na classificação da liga italiana.

Com Rui Patrício na baliza e uma frente de ataque com o jovem prodígio Cristian Volpato, Nicolo Zaniolo e Tammy Abraham, a equipa da capital sentiu muitas dificuldades para encontrar caminhos para a baliza do Torino. Os visitantes entraram melhor no jogo e só não chegaram ao intervalo em vantagem graças a um par de boas defesas do guarda-redes português.

O árbitro chegou a assinalar uma grande penalidade a favor da Roma, por suposta mão de Ricci, mas a infração acabou por ser anulada pelo VAR. No início da segunda parte, Mourinho prescindiu de Volpato para lançar El Shaarawy, a Roma entrou mais agressiva, mas foi o Torino que chegou ao golo, aos 55 minutos, com Vlasic a lançar Singo pela direita e o extremo a cruzar para a finalização de cabeça de Linetty.

Mourinho reagiu com três alterações de uma assentada, lançando Tahirovic, Belotti e Dybala e o argentino só precisou de dois minutos para colocar Milikovic Savic à prova. El Shaarawy também teve uma oportunidade para empatar, mas com os minutos a correrem para o final, o jogo tornou-se tenso. Dybala viu um amarelo por protestos, Mourinho juntou-se ao argentino e acabou por ser expulso do banco.

Já para lá do minuto noventa, Dybala, em mais um lance de ataque, foi derrubado na área por Koffi Djidji, mas, na conversão da consequente grande penalidade, Belotti acertou no poste e não conseguiu marcar à antiga equipa.

No entanto, a Roma ainda conseguiu chegar ao empate. Dybala atirou à trave e Matic, de fora da área, atirou a contar, evitando o desaire da Roma.

Com uma derrota e dois empates nos últimos três jogos, a pior série da Roma desde o início da época, a equipa de José Mourinho cai para o sétimo lugar da classificação, já a treze pontos do líder Nápoles.