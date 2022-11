O Nápoles venceu na receção à Udinese, por 3-2, este sábado, em jogo da 15.ª jornada do campeonato italiano.

O nigeriano Victor Osimhen abriu a contagem logo aos 15 minutos, Piotr Zielinski (31m) dilatou o marcador e Eljif Elmas (58m) apontou o outro golo dos napolitanos. Já os golos do conjunto bianconero, surgiram aos 79 e 82 minutos, por Nestorovski e Samardzic.

Mário Rui e Beto, ambos fora dos convocados de Fernando Santos para o Mundial 2022, estiveram em campo. O lateral-esquerdo foi lançado por Luciano Spalletti logo após o intervalo, enquanto o avançado cumpriu 71 minutos na formação visitante.

O Nápoles continua invicto e é líder da Serie A, com 41 pontos, mais 11 do que Lazio e Milan, que ainda vão a jogo nesta jornada. Depois de um bom começo de temporada, a Udinese está agora na oitava posição, com 24 pontos.