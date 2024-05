Sven-Göran Eriksson foi homenageado pela Sampdoria na partida contra a Reggiana, este domingo.



O treinador sueco, que foi diagnosticado com um cancro terminal, subiu ao relvado e foi saudado pelos jogadores que treinou no clube genovês em 1992/93 e 1996/97, entre eles Mancini e Enrico Chiesa.



De seguida, o técnico dirigiu-se a um dos topos do Luigi Ferraris e ouviu as claques da Samp cantarem o seu nome, respondendo com uma vénia. Eriksson foi o último treinador a vencer um título pela Sampdoria (Taça de Itália em 1994).



Esta foi, de resto, a quarta homenagem feita pelos clubes onde Eriksson passou, depois de Benfica, Liverpool e Gotemburgo.



Veja: