O Benfica partilhou, esta sexta-feira, mais imagens da visita de Sven-Göran Eriksson ao Estádio da Luz.

O antigo treinador sueco conviveu com ex-jogadores dos encarnados e, já no estádio, trocou várias palavras com Rui Costa.

«Estás jovem. Podias jogar», disse Eriksson, ao que Rui Costa respondeu afirmativamente.

Ora veja: