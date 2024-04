Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, está no Estádio da Luz a assistir ao jogo com o Marselha e, ainda antes da homenagem perante os adeptos, esteve reunido com velhos conhecidos.

O sueco, que orientou os encarnados durante cinco épocas (1982/83 a 1983/84 e 1989/90 a 1991/92), conviveu com antigos jogadores que comandou, como Toni, Humberto Coelho ou Valdo.

«É muito bonito, muito obrigado ao Benfica! Estive com os antigos jogadores. Muito emocionado, nunca esperei sentir o que senti. Vamos apoiar o Benfica. Espero que o Benfica consiga um resultado positivo. Nunca me esqueci do Benfica. O Benfica é enorme. É grande na Europa e no Mundo. São muitas as recordações. Todos os adeptos querem que o Benfica ganhe, vim para apoiar», disse Eriksson, aos canais de comunicação das águias.