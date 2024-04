A UEFA congratulou-se com o acordo que permitiu que o Benfica-Marselha desta quinta-feira tenha adeptos franceses nas bancadas.

O organismo que tutela o futebol europeu destacou a cooperação entre os dois clubes e outras entidades relacionadas com a defesa dos adeptos, que permitiu chegar a um entendimento.

«A UEFA congratula-se com o facto de os adeptos visitantes poderem assistir às duas mãos do jogo da Liga Europa entre Benfica e Marselha. Queremos agradecer a ambos os clubes e aos seus adeptos, bem como à Fans Europe, à Association Nationale des Supporters e à Associação Portuguesa de Defesa do Adepto pelo apoio prestado na obtenção de um resultado tão positivo. Esperamos um ótimo ambiente nos dois estádios», lê-se no comunicado da UEFA.

Recorde-se que decisão de deixar entrar adeptos da equipa visitante foi tomada, por acordo entre os dois clubes, a UEFA e as autoridades, depois da intervenção do Ministro do Interior francês, que fez com que a polícia de Marselha recuasse na decisão de impedir a entrada de adeptos do Benfica no Vélodrome.