O Benfica recebe esta quinta-feira o Marselha, a partir das 20 horas, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Depois da derrota em Alvalade para o dérbi a contar para o campeonato, que se seguiu à eliminação na Taça de Portugal também frente ao Sporting, o Benfica procura dar agora uma resposta nas competições europeias.

Na Luz, num jogo que já está marcado pela ausência dos quase 3 mil adeptos do Marselha – na segunda mão também há proibição de adeptos do Benfica no Vélodrome – os encarnados têm como baixa Juan Bernat.

Com o calendário mais apertado fruto da eliminatória europeia e tendo a receção ao Moreirense já no domingo, antes da visita a Marselha dentro de uma semana, é expectável que o treinador Roger Schmidt faça alguma (ou algumas mudanças) no onze inicial. Aursnes está castigado para a receção ao Moreirense e deve ser na mesma aposta no onze inicial, sendo que a maior dúvida reside no ataque, com Arthur Cabral a ser candidato a render Casper Tengstedt.

No Marselha, que vem de quatro derrotas seguidas (três no campeonato, uma na Liga Europa) são várias as baixas. O treinador Jean-Louis Gasset não pode contar com Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Ismaila Sarr, Bilal Nadir, Bamo Meïte, Pedro Ruiz e Jean Onana.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Benfica-Marselha, jogo que pode seguir AO MINUTO, no Maisfutebol.