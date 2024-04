O treinador do Marselha, Jean-Louis Gasset, traçou como objetivo no primeiro duelo com o Benfica levar a decisão da eliminatória para o Vélodrome.



«O Benfica trabalha muito bem há muitos anos. Vamos ter um jogo com um clube histórico, que já venceu a Liga dos Campeões. O Benfica é uma mescla de jogadores muito experientes, como Otamendi e Di Maria, mas também de jogadores jovens que estão prestes a explodir e mostrar-se na Europa», disse, em conferência de imprensa.



Após quatro derrotas seguidas, o técnico espera um «estado de espírito diferente» da sua equipa para a visita à Luz.

«Os jogadores abordam a Liga Europa com um estado de espírito diferente, que não da Liga francesa. Espero ver isso frente ao Benfica. Sei bem que é um privilégio jogar os quartos de final da Liga Europa. Não é todos os dias que os jogadores podem disputar os quartos de final, por isso, têm de aumentar ainda mais o nível», sustentou.

A braços com diversas limitações físicas, Jean-Lous Gasset espera contar esta quinta-feira com o regresso de Chancel Mbemba, que representou o FC Porto entre 2018/19 e 2021/22, tendo conquistado duas Ligas portuguesas, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

«Temos de nos adaptar para trabalhar a linha defensiva. Por exemplo, Mbemba foi convocado e vai agora fazer o último treino. Depois colocaremos a melhor equipa em campo. Mas é verdade que, por exemplo, no nosso lado direito, Ismaila Sarr faz muita falta», anuiu.

Em relação à presença ou não de adeptos gauleses em Lisiboa, Gasset manifestou esperança de que estes possam assistir ao jogo no estádio.



«O futebol é uma festa. É lógico que os adeptos possam apoiar-nos aqui, como será lógico termos adeptos do Benfica no Vélodrome na próxima semana», disse.



O Benfica recebe esta quinta-feira, às 20h00, o Marselha, num jogo que será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.