O treinador do Benfica, Roger Schmidt, abordou esta quarta-feira a proibição de adeptos do Marselha verem o jogo na Luz, depois de também ter sido confirmada a proibição de adeptos dos encarnados, percebendo o que está em causa, mas que o justo e a «solução» seria permitir em ambos os casos.

«Ouvi falar sobre a situação dos adeptos, falei com o presidente e penso que há ainda uma questão em aberto. Nós também precisamos dos nossos em Marselha, o melhor é que possamos ir com os nossos a Marselha e que eles possam vir ao nosso estádio. Isso seria justo e espero que no fim seja a solução», respondeu Schmidt, garantindo que a equipa não vai desistir da disputa pelo campeonato, mas dando também importância clara ao que a equipa pode fazer na Liga Europa. O Marselha mantém a esperança, de resto.

«Não vamos desistir do campeonato. Sabemos que é difícil, não há muitos jogos em falta, mas é possível. Não é que agora paremos de jogar na liga e nos foquemos totalmente na Liga Europa. Durante toda a época, demos tudo em cada competição. Infelizmente, na Taça da Liga e na Taça de Portugal, saímos nas meias-finais, mas jogámos bom futebol. Mostra que tentámos o nosso melhor em cada competição. O próximo jogo é da Liga Europa, quartos de final e agora cabe-nos focar nestes dois jogos e tentar tudo para chegar às meias-finais. Já foi há muito tempo que o Benfica esteve nas meias-finais e temos de mudar isso», disse Schmidt, enaltecendo a grandeza da Liga Europa, quando questionado sobre se ganhar a prova seria uma «tábua de salvação» na época 2023/24.

«A Liga Europa é uma grande competição. Amamos jogar a Liga dos Campeões. Mas se não estás lá, a Liga Europa também é uma competição de topo e, olhando às equipas dos quartos de final, vemos o valor da competição. E claro que para o Benfica, estar nesta fase da época nas competições europeias é muito bom. Cabe-nos utilizar esta oportunidade e a experiência da última época, dos quartos de final da Liga dos Campeões. Penso que agora temos experiências diferentes e com a forma que temos agora, pode ser bom para o resto da época estar nesta competição», disse Schmidt, frisando também a importância de ter este jogo, após a eliminação frente ao Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal e da derrota em Alvalade que deixou o Benfica a quatro pontos da liderança, com os leões a terem menos um jogo disputado.

«É bom jogar amanhã este jogo internacional, porque penso que as duas derrotas da última semana foram duras para nós. A equipa colocou muito esforço para ganhar, não tivemos muita sorte, mas a exibição foi boa e temos de ver isto para o resto da época e na Liga Europa. É o meu foco e penso que a equipa está com a mesma mentalidade. Depois da desilusão, vejo-os motivados para o resto da época e especialmente para a Liga Europa», expressou, não esclarecendo sobre quem poderá ser o «número 9» no jogo de quinta-feira. «Vamos ver», disse Schmidt, deixando também notas sobre o Marselha.

«Penso que é uma equipa que está a jogar um futebol físico, ativo e com algumas individualidades como Aubameyang, conheço-o bem da Bundesliga, está bem no Marselha e o jogo total também é baseado na sua qualidade. Mas têm uma equipa que faz a vida difícil aos adversários», apontou.

O Benfica-Marselha tem arbitragem de Michael Oliver e apito inicial marcado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.