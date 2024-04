O Benfica informou esta terça-feira que anulou os bilhetes adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo de quinta-feira, mas o clube francês não desiste de ter apoio no Estádio da Luz.

Em comunicado, a formação gaulesa informa que, «em articulação com todos os intervenientes, nomeadamente a UEFA, considera que um resultado favorável ainda é possível e continua, como vem acontecendo há vários dias, a fazer tudo pelo interesse dos seus adeptos, para que estejam presentes no jogo de Lisboa».

A decisão do Benfica, refira-se, surgiu depois de as autoridades francesas terem confirmado que os adeptos das águias não poderão assistir no Vélodrome ao encontro da segunda mão.

O Benfica recebe o Marselha esta quinta-feira, a partir das 20h00, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Uma semana depois, joga-se a segunda mão.