O Benfica confirmou esta terça-feira que os adeptos do clube encarnado não estão autorizados a viajarem para Marselha para assistir ao jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, frente ao emblema gaulês.

Em comunicado, as águias informam que foram notificadas da decisão pelas autoridades francesas esta tarde, formalmente.

Posto isto, decidiram contactar as autoridades portuguesas, as quais «alertaram – em face desta decisão das autoridades gaulesas – para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para o jogo desta quinta-feira, dada a elevada «probabilidade de ocorrência de situações de alteração da ordem pública, nomeadamente através da perpetração de atos de violência associada ao desporto a envolver adeptos de ambos clubes, bem como com as Forças de Segurança».

Assim, lê-se na nota, o Benfica decidiu «anular os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo desta quinta-feira da Liga Europa, a decorrer no Estádio da Luz».

O Benfica recebe o Marselha em Lisboa esta quinta-feira, a partir das 20h00. Uma semana depois, no dia 18 de março, joga-se a segunda mão, em território francês.

O COMUNICADO DO BENFICA:

«O Sport Lisboa e Benfica foi esta tarde formalmente notificado pelas autoridades francesas da proibição da presença de adeptos do Benfica em Marselha para o jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

De imediato, o Sport Lisboa e Benfica voltou a contactar as autoridades portuguesas, que alertaram – em face desta decisão das autoridades gaulesas – para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para o jogo desta quinta-feira, dada a elevada "probabilidade de ocorrência de situações de alteração da ordem pública, nomeadamente através da perpetração de atos de violência associada ao desporto a envolver adeptos de ambos clubes, bem como com as Forças de Segurança".

Em face deste clima, de potencial risco de insegurança, o Sport Lisboa e Benfica deliberou:

1. Anular os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo desta quinta-feira da Liga Europa, a decorrer no Estádio da Luz;

2. Manter a venda de bilhetes para o jogo desta quinta-feira apenas e exclusivamente a sócios do Sport Lisboa e Benfica com data de adesão até 21 março 2024;

3. Nesta circunstância, apelar a que os adeptos do Marselha não viajem para Portugal e que os adeptos do Benfica não viajem para França, a fim de evitar potenciais situações de tensão.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente a decisão das autoridades francesas, apenas hoje comunicada, a qual coloca em causa o espírito das competições europeias, privando-as da presença dos adeptos, a essência do futebol, para apoiar as suas equipas na deslocação ao campo adversário, nesta eliminatória dos quartos de final da Liga Europa.»