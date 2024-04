Já são conhecidos os 20 jogadores convocados por Jean-Louis Gasset, treinador do Marselha, para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa frente ao Benfica.

Mbemba, antigo jogador do FC Porto, é um dos nomes na lista do técnico, de 70 anos, que já pode contar com o regressado de lesão Amir Murillo. Jonathan Clauss, internacional francês, é a grande ausência dos convocados do Marselha.

A equipa francesa viaja para Lisboa ao final da manhã e à tarde o treinador e um jogador do conjunto do sul de França vão fazer a antevisão ao encontro desta quinta-feira, às 20h00.