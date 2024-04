Juan Bernat foi o único ausente do último treino do Benfica antes do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa com o Marselha.

O defesa espanhol fez apenas trabalho de ginásio esta quarta-feira de manhã no Seixal, enquanto os restantes jogadores do plantel encarnado estiveram às ordens de Roger Schmidt.

Bernat não joga desde o jogo com o Arouca, da Taça da Liga, no dia 31 de outubro devido a lesão. O jogador, de 31 anos, já chegou a estar no banco de suplentes no encontro com o Desp. Chaves para a Liga, no dia 29 de março, mas não foi utilizado pelo treinador alemão e volta agora a não treinar com a restante equipa.

De recordar que o Benfica defronta esta quinta-feira o Marselha, às 20h00, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, no Estádio da Luz.