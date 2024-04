O Benfica-Sporting da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal resultou em mais de 13 mil euros em multas. As decisões foram conhecidas ao final de quarta-feira, em comunicado divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Do total da multa, 1.020 euros de punição ao Benfica deveram-se a… um carregador de telemóvel. O dito objeto foi arremessado aos seis minutos de jogo, de uma bancada com adeptos do Benfica, embora não tenha tido reflexo no decurso do jogo.

Também ao Benfica, mais elevada foi a multa de 5.100 devido à «entrada e permanência de objetos proibidos», no caso artefactos pirotécnicos que deflagraram em vários momentos do jogo. Os encarnados foram ainda punidos em 3.060 euros por «ausência em atividade de comunicação social», tendo comunicado ao delegado da FPF, através de um seu responsável, Duarte Beirolas, que não participaria com qualquer jogador no super flash realizado no relvado e que só participaria na flash interview que ocorreu no interior do túnel de acesso ao relvado. Já 1.020 euros foram por «comportamento incorreto do público» associado ao insulto «filho da p***» aos minutos 44, 77 e 86, quando o guarda-redes do Sporting, Franco Israel, repôs a bola em jogo e 102 euros de multa às águias deveram-se a «entrada e permanência no terreno de jogo ou na zona técnica de pessoa não autorizada».

Já o Sporting foi multado em 2.856 euros, também devido a comportamento incorreto do público, motivado pela deflagração de artefactos pirotécnicos e também por insultos em dois momentos do jogo, aos 21 e 62 minutos, de forma repetida: «Benfica é m****, Benfica é m****», lê-se, no comunicado do CD da FPF.

Também o outro jogo das meias-finais, no caso o da primeira mão, entre Vitória e FC Porto, resultou um multas de 5.100 euros a cada clube por deflagração de pirotecnia de adeptos de ambos os clubes e, no caso do FC Porto, também palavras insultuosas. O Vitória teve ainda uma multa adicional, de 510 euros, por comportamento incorreto do público, devido também a palavras indevidas ditas pelos adeptos.