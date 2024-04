O Benfica-Marselha desta quinta-feira vai ter adeptos franceses nas bancadas, anunciou o Benfica em comunicado.

A decisão de deixar entrar apoiantes da equipa visitante foi tomada, por acordo entre os dois clubes, a UEFA e as autoridades, depois da intervenção do Ministro do Interior francês, que conseguiu que a polícia de Marselha recuasse na decisão de impedir a entrada de adeptos do Benfica no Velodrome.

Em comunicado, o Benfica congratulou-se com esta decisão e anunciou que, sendo assim, os apoiantes franceses também podem entrar esta noite no Estádio da Luz.

Comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica saúda a decisão das autoridades francesas de reverter a sua anterior medida e autorizar os adeptos do Benfica a marcarem presença na 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

O objetivo do Sport Lisboa e Benfica, em todos os momentos, foi sempre o de salvaguardar os direitos dos seus adeptos e poder contar com o seu imprescindível apoio à equipa no Estádio Velódrome.

Em face da autorização da presença de adeptos do Benfica em Marselha, também os adeptos do Marselha estão autorizados a marcar presença no jogo desta 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, passando a ser válidos os ingressos por eles adquiridos.

Benfica, Marselha e UEFA estiveram em contacto e em sintonia, desde o primeiro momento, por forma a encontrar uma solução que melhor defendesse o futebol.

O Sport Lisboa e Benfica sublinha ainda o compromisso e a competência da polícia portuguesa no acompanhamento de todo este processo e manifesta um especial agradecimento às autoridades portuguesas.

O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com este desfecho, que vai ao encontro do espírito e da essência do desporto. O futebol sem adeptos não é futebol!»