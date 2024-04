Sven-Goran Eriksson tem aproveitado o tempo em Portugal para matar saudades dos velhos companheiros.

O treinador sueco, recorde-se, vai ser homenageado esta noite no Estádio da Luz, durante o jogo com o Marselha, numa memória feliz para Eriksson: há mais de 30 anos, esteve na final da Taça dos Campeões Europeus depois de eliminar, precisamente, o Benfica com o célebre golo da mão de Vata.

Ora nesse sentido, e numa altura em que está a viver um momento muito difícil, devido a um tumor em fase terminal, Eriksson vai ser homenageado pelo Estádio da Luz, pelo que chegou ontem, quarta-feira, a Lisboa.

O sueco foi recebido pelo antigo adjunto Toni no Aeroporto Humberto Delgado e mais tarde foi jantar ao restaurante Sete Mares na companhia precisamente de Toni e de Humberto Coelho, este último um velho amigo que Eriksson chegou a treinar na primeira passagem pelo Benfica.