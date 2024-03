Uma mensagem vídeo de Sven Goran-Eriksson acabou por ser um dos pontos altos da Gala Cosme Damião, na terça-feira à noite, na festa encarnada que assinalou os 120 anos do Benfica.

O treinador sueco que, como se sabe, sofre de uma doença terminal, lamentou não ter podido estar presente, mas manifestou o desejo de vir ao Estádio da Luz, ainda na corrente temporada, para assistir a um jogo do Benfica e até referiu o jogo que gostava de ver.

«Boa tarde a todos os benfiquistas. Espero que tenham uma noite muito agradável no aniversário do grande Benfica. Infelizmente não pude ir desta vez, mas espero ir ver um jogo do Benfica antes do campeonato acabar. O jogo com o Marselha seria perfeito. Tenham uma boa noite e força Benfica», destacou o treinador de 76 anos.

Sven-Goran Eriksson treinou o Benfica em dois períodos, num total de cinco temporadas: 1982/83 (campeão), 1983/84 (campeão), 1989/90, 1990/91(campeão) e 1991/92.