Sven-Goran Eriksson partilhou que foi diagnosticado com um cancro terminal e tem, revelou, apenas um ano de vida, sensivelmente. Na entrevista à BTV de balanço do mercado de transferências, Rui Costa disse já saber da situação delicada de saúde que o treinador vive há cerca de um ano e explicou por que razão este não foi homenageado na Luz.



«Infelizmente, soubemos internamente da notícia do Eriksson bem antes do que os nossos adeptos souberam, sabemos há ano e pouco. Este grande senhor, que será sempre da casa, não está esquecido por nós. Em setembro do ano passado, no dia do jogo com o FC Porto, esteve organizada uma homenagem a Eriksson, com tudo marcado e tratado em que viria com toda a família, não pôde viajar. Infelizmente, na véspera da viagem, o médico dele desaconselhou a viagem até Lisboa. Só por essa razão ainda não esteve connosco. Temos uma grande dificuldade em trazê-lo cá por essas razões. Ele não veio, mas veio a família dele viajou e a filha viu o jogo ao meu lado», começou por dizer o presidente dos encarnados.



«Quero dizer aos benfiquistas que não temos memória curta. Todos sabemos a história enorme entre o Benfica e o Eriksson. Foi o treinador que me fez estrear na equipa principal do Benfica portanto, jamais poderia passar ao lado de uma situação de um género. Se o miser Eriksson ainda não veio a Lisboa é porque não pode. Estamos todos com ele nesta luta, esperando que ele consiga ganhar mais este campeonato», acrescentou.



Sven-Goran Eriksson treinou o Benfica em duas ocasiões: de 1982 a 1984 e de 1989 a 1992: pelas águias conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.