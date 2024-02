Além das entradas e saídas no mercado de janeiro, o presidente do Benfica, Rui Costa, abordou os casos de Rafa e Di María, jogadores que estão em final de contrato.



O responsável máximo das águias lembrou que ambos os jogadores «abdicaram de muitos milhões» para vestirem a camisola encarnada.



«Percebo que existam muitas questões à volta de ambos. Gostava de começar pelo início de época. Ambos abdicaram de muitos milhões de euros para estarem no Benfica. O Di María abdicou de grandes contratos para vestir a nossa camisola. Tê-lo aqui mais uma vez depois do esforço que ele fez, só temos de aplaudir», começou por dizer, em relação ao argentino.



Em relação a Rafa, Rui Costa salientou o «comportamento e compromisso» do avançado e recordou a conversa que ambos tiveram em Inglaterra durante o estágio de pré-temporada do Benfica.



«Como é sabido, o Rafa teve enormes proposta para sair. Na tal famosa conversa entre o presidente e o Rafa, em Inglaterra, que parecia um golpe de estado, estabeleceu-se um compromisso. O Rafa rejeitou propostas enormes e o Benfica prescindiu de valores económicos por ele, arriscando a que saísse a custo zero no final da época. O comportamento e o compromisso do Rafa têm sido exemplares desde aquele dia. Ele está a fazer uma grande época e tem vontade de ter sucesso no clube. O facto de ambos ainda estarem no Benfica nestas condições merece o nosso aplauso e respeito. Eles têm influência em campo e no balneário. (...) Vamos ver o que vai dar, não vale a pena antecipar cenários. Estamos focados que a época termine em sucesso», acrescentou ainda.