O presidente do Benfica, Rui Costa, admitiu esta sexta-feira que a contratação do avançado brasileiro Marcos Leonardo, além de fundamentada na necessidade de «ir ao mercado buscar um avançado» e de ter golos, foi possível devido à descida de divisão do Santos, do Brasileirão para o segundo escalão.

«Entendemos que deveríamos ir ao mercado buscar um avançado. Entendo que as pessoas pensem que os reforços devem ter outra experiência nesta fase da época, mas é de referir que não há nenhum clube que venda um avançado que esteja a fazer 20 golos em janeiro. Dentro da nossa política, encontrámos um jovem avançado que pudesse chegar e acrescentar, mas olhando para o futuro. Partiu muito daí. Só foi possível ele vir agora porque o Santos desceu de divisão. Caso contrário, não chegaria ao nosso mercado. Aproveitámos esta oportunidade, as boas relações com o Santos e a credibilidade que temos com todos os clubes. Não custou dinheiro vivo, só é paga a partir da próxima época. Com 20 anos, levava perto de 50 golos pelo Santos. Dá garantias para o futuro e presente», afirmou Rui Costa, em entrevista à BTV, sobre uma das quatro chegadas em janeiro. A mais cara: 18 milhões de euros.

LEIA AQUI: tudo o que disse Rui Costa

Quanto a Gianluca Prestanni, Rui Costa afirmou que «já estava feito desde o verão» e que era um dos jovens «referenciados», mas que só podia assinar quando fizesse 18 anos. «O Prestianni foi o último a assinar, mas o que foi feito mais cedo. Cheguei a dizê-lo, que estava feito para ele vir no verão passado, mas que não poderia vir nessa altura por causa da idade. Só poderia assinar quando fizesse 18 anos. Só não veio mais cedo por isso», esclareceu, sobre o argentino.

Quanto a outro argentino, Benjamín Rollheiser, Rui Costa disse que a sua chegada em janeiro deveu-se, sobretudo, à saída de Gonçalo Guedes. «Rollheiser estava praticamente feito para o início da próxima época. Mas com a movimentação do Guedes e com Rollheiser, com a compra a ser só feita na próxima época, antecipámos cinco meses. Acreditamos que pode ser importante esta época, mas acima de tudo antecipando o que possa ser adaptação ao clube e a realidade diferente», explicou.

Por fim, Álvaro Carreras, espanhol para o lado esquerdo da defesa e que fez a sua primeira titularidade na noite de quinta-feira, em Vizela.

«Trouxemos o Bernat e o Jurásek no verão. Se um era mais jovem e tinha margem de crescimento, o Bernat é um jogador consagrado com anos de PSG e Bayern. Era um valor afirmado e foi a nossa política para substituir Grimaldo. Infelizmente, o Bernat praticamente não esteve ao serviço do Benfica pelas lesões que teve. Tem sofrido bastante por estar ausente e nós também. O Bernat e Bah estiveram lesionados durante parte da época, isso causou-nos transtorno pelas lesões que tiveram. Era necessário reforçar, sobretudo a lateral-esquerda. Carreras entronca na política que usamos neste mercado. É jovem, tem 20 anos, mas com bom andamento nas pernas, titular da seleção sub-21 de Espanha, escola de Real Madrid e passou pelo Manchester United. Acreditamos muito no seu potencial. Tivemos a sorte de o trazer neste defeso», disse.

ENTRADAS NO PLANTEL:

Gianluca Prestianni (Vélez Sarsfield) – 9 milhões de euros + 2ME bónus

Marcos Leonardo (Santos) – 18 milhões de euros

Álvaro Carreras (Manchester United) – empréstimo com opção de compra

Benjamín Rollheiser (Estudiantes) – empréstimo 1ME, cláusula de compra obrigatória