Durante as celebrações dos 120 anos, o presidente do Benfica, Rui Costa, aproveitou a gala de entrega dos Galardões Cosme Damião para recordar as origens do clube, apontando ao futuro.

«Recordemos as nossas origens. Farmácia Franco, Belém, 28 de fevereiro de 1904. (…) O momento fundador de um clube cuja matriz popular nos orgulha e motiva. Nos 120 anos que se seguiram, nunca encontrámos rival», começou por dizer, na noite desta terça-feira.

Uma vez que a noite era também das modalidades, Rui Costa salientou o «ecletismo» das águias: «Um clube é vencedor pela extraordinária qualidade dos seus atletas mas também pela qualidade das suas infraestruturas. (…) A última época culminou com a conquista dos títulos nacionais de futebol, atletismo, basquetebol, hóquei em patins, voleibol, natação, judo, corta-mato e estrada. De igual forma, no feminino somos campeões em título no futebol, andebol, futsal, hóquei em patins, luta, polo aquático, judo, atletismo em pista coberta, marcha, natação e râguebi. Ganhámos mais do que todos os outros clubes juntos».

Apontando baterias à liderança quanto ao número de sócios, Rui Costa indica que o Benfica acumulou 25 mil novos associados em 2023.

«Quando estamos juntos, unidos, no apoio aos nossos, estamos sempre mais perto de ganhar. É esta a força e alma do Benfica», atirou.

Por fim, Rui Costa pediu uma «ovação» para as equipas femininas de basquetebol e voleibol, que, no último fim de semana, conquistaram a Taça de Portugal.

Antes da gala desta noite, o presidente do Benfica foi muito breve nas declarações aos jornalistas, ignorando questões, por exemplo, quanto a Kökcü.

De António Silva a Eriksson

João Neves foi o primeiro galardoado da noite, conquistando o prémio Revelação do Futebol Masculino. Por sua vez, António Silva foi o Futebolista do Ano. Ainda na esfera do futebol, Otamendi venceu o Prémio Liderança e Roger Schmidt arrecadou o prémio Melhor Treinador.

Quanto ao futebol feminino – seção galardoada com o prémio Modalidades – Kika Nazareth é a Futebolista Feminina do Ano. Por sua vez, Andreia Faria é a Revelação do Futebol Feminino.

Nas modalidades, o nadador olímpico Diogo Ribeiro foi brindado com o prémio Atleta de Alta Competição. Quanto a Lúcio Rocha, o jovem internacional de futsal arrecadou o prémio Revelação das Modalidades.

Sobre os momentos fortes da noite, Sven Eriksson, antigo treinador do Benfica, foi premiado com a distinção Homenagem. Por sua vez, Toni recebeu o Galardão Carreira e Minervino Pietra, falecido em fevereiro, foi lembrado com o Galardão Mérito e Dedicação.

Por fim, a Casa do Benfica em Genebra foi considerada a melhor casa do clube, enquanto a Casa Benfica Santarém 2.0 recebeu o Galardão Projeto.