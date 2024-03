Roger Schmidt foi distinguido com o prémio de treinador do ano no Benfica na Gala Cosme Damião.

«Muito obrigado por este prémio. Sempre que recebemos prémios individuais fazendo parte de uma equipa, claro que é um prémio para toda a equipa. Recebo-o em nome da equipa, do staff técnico e de todo o staff e, claro, dos jogadores, porque eles são a parte mais importante», disse o treinador no discurso após receber o galardão.

Schmidt dirigiu-se depois a Rui Costa, presidente do Benfica, e a Lourenço Pereira Coelho, diretor-geral do futebol, tendo recordado que foi há cerca de dois anos que começaram a falar para que assumisse o comando técnico das águias. «Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Rui [Costa] e ao Lourenço [Coelho]. Há cerca de dois anos começámos a falar sobre a possibilidade de me tornar treinador do Benfica. Acreditaram que eu podia ser o treinador deste clube. Continua a ser uma enorme honra fazer parte deste clube fantástico. Já esperava que fosse um grande clube, mas dois anos depois, fazendo parte do clube, sei que é muito mais do que apenas um fantástico clube de futebol. Muito obrigado e espero continuar a lutar por mais títulos convosco. Muito obrigado, novamente», referiu, rematando em português: «Viva o Benfica.»