Depois de receber uma homenagem à altura no Estádio da Luz, no dia do jogo entre o Benfica e o Marselha (2-1), Sven-Göran Eriksson foi agora recebido no estádio do IFK Göteborg, com direito a um estádio de pé e um ‘tifo’ de presente nas bancadas do Gamla Ullevi.

Vencedor de uma Taça UEFA com o IFK Göteborg , em 1982, Sven treinou o clube sueco entre 1979 e 1982, antes de se mudar para o Benfica.

Este sábado, na receção ao IFK Norrköping, o antigo treinador, claramente emocionado, entrou em campo com as ambas equipas e recebeu presentes de agradecimento pelo que fez no passado.

Ora veja: