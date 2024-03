Anfield vai receber, este sábado, o anual jogo de antigas lendas do Liverpool, desta vez diante do Ajax e no banco dos «reds» vai estar Sven-Goran Eriksson.

O antigo treinador do Benfica, diagnosticado com um cancro terminal, há alguns meses, revelou na antevisão ao encontro que orientar os «reds» vai ser o «cumprir de um sonho».

«O meu pai era adepto do Liverpool e ainda é, pelo que o meu amor pelo clube vem daí. Em 1979 vi um jogo e alguns treinos e tive a oportunidade de estar no balneário da equipa. Foi ótimo, fantástico. Estar neste jogo é um sonho e nunca poderia ter sonhado tanto. Quando era treinador sempre quis ir para o Liverpool, mas isso nunca aconteceu», referiu Sven-Goran Eriksson.

Aos 76 anos, o sueco vai dirigir uma equipa repleta de antigas lendas, como são os casos de Ian Rush, John Barnes, Fernando Torres ou Martin Skrtel.