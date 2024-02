Sven-Goran Eriksson vai integrar a equipa técnica de uma equipa de lendas do Liverpool que, a 23 de março, vai defrontar uma equipa de lendas do Ajax, no jogo que é anualmente promovido pela fundação do clube de Anfield. Mais uma oportunidade para homenagear o antigo treinador do Benfica e antigo selecionador de Inglaterra que, como se sabe, sofre de um cancro terminal.

O treinador sueco vai, assim, integrar uma equipa técnica composta por antigos craques do Liverpool, como Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, que vão liderar um grupo de jogadores que também deixaram marca no clube de Anfiled nos últimos anos.

Entre os jogadores já confirmados para este jogo estão o antigo guarda-redes Jerzy Dudek, o herói de Istambul, bem como os defesas Martin Skrtel, Fabio Aurelio e Gregory Vignal. Djibril Cissé será uma das opções para o ataque, bem como Ryan Babel que vai jogar pelas duas equipas neste jogo promovido pela fundação do Liverpool com objetivos de caridade.

As duas primeiras edições deste jogo, o primeiro com as lendas do Manchester United e o segundo com as dos escoceses do Celtic, proporcionaram receitas acima de 1,45 milhão de libras (cerca de 1,7 milhões de euros).



Refira-se que Eriksson tinha revelado recentemente o sonho de treinar o Liverpool.