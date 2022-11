Haaland regressou, João Cancelo também, mas nem isso valeu ao Manchester City, que perdeu esta tarde na receção ao Brentford (2-1), em jogo da 16.ª jornada da Premier League.

Além de Cancelo, também Bernardo mereceu a confiança de Pep Guardiola no onze inicial dos citizens – Rúben Dias não saiu do banco – e a dupla portuguesa viu o Brentford entrar com tudo.

Já depois de Ederson ter evitado o golo, Ivan Toney fez mesmo o 1-0 para a equipa visitante aos 16 minutos, na sequência de uma bola bombeada pelo guarda-redes Raya.

Se o City já é dominante a vencer ou empatar, ainda mais a perder.

A equipa de Guardiola começou a carregar sobre o adversário, e viu o esforço compensado mesmo em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, com um grande golo de Phil Foden.

A segunda parte, claro, foi de domínio dos homens de Manchester, mas com pouca ou nenhuma arte na hora de finalizar para o 2-1 – nesse aspeto, Haaland teve uma tarde particularmente apagada. O Brentford, por outro lado, foi sempre ameaçando a baliza de Ederson.

Cancelo num gesto raro e depois... futebol

E como quem não marca, sofre, aconteceu futebol no Etihad. Quando o City carregava com tudo – e já depois de Cancelo ter pedido desculpa por simular um penálti, num gesto raro –, o Brentford viu-se com espaço para o contra-ataque e não desperdiçou: foi Toney a bisar e a ser o herói dos visitantes, aos 90+8 minutos.

Depois disso, de resto, Toney ainda podia ter chegado ao hat-trick, mas foi De Bruyne a «vestir-se» de guarda-redes para negar o 3-1.

Um resultado que permite ao Brentford chegar aos 19 pontos – está à condição no décimo lugar – e que pode deixar o City mais longe da liderança. Se ganhar logo em Wolverhampton, o Arsenal ficará com seis pontos de vantagem.

E agora, Mundial 2022. A paragem não vai ser fácil de digerir para Pep Guardiola.