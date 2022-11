O Inter de Milão, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, foi até ao terreno da Atalanta, neste domingo, vencer por 3-2, em jogo da 15.ª jornada do campeonato italiano.

Os nerazzurri ficaram em desvantagem aos 25 minutos, após o penálti cobrado por Lookman, mas o bis de Edin Dzeko (36m e 56m) consumou a reviravolta.

Aos 62 minutos, Palomino ainda colocou a bola na própria baliza e aumentou a vantagem da equipa de Milão, que ainda consentiu um golo, precisamente da autoria do central argentino, aos 77 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

O Inter soma o segundo triunfo consecutivo e está, à condição, no quarto lugar da Serie A, com 30 pontos (os mesmos de Lazio e Milan, que ainda não jogaram), ao passo que a Atalanta caiu para sexto, com 27.