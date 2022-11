O Galatasaray, com Sérgio Oliveira em campo até aos 79 minutos, deu uma demonstração de força e foi vencer ao terreno do Basaksehir por 7-0 (!). Isso mesmo, uma goleada com sete golos no terreno de um candidato ao título, que ainda na época passada acabou em quarto lugar (à frente do próprio Galatasaray e do Besiktas, por exemplo).

Este sábado, brilhou sobretudo o turco Kerem Akturkoglu, ao marcar três golos. Dries Mertens, Mauro Icardi (de penálti), Bardakci e Ndayishimiye (na própria baliza), fizeram os restantes golos, num jogo em que Icardi não só marcou: também fez duas assistências. Com este resultado, o Galatasaray reduziu a diferença para o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, para apenas dois pontos.