O Lille de Paulo Fonseca não aproveitou o empate do Brest na 32.ª jornada da Liga francesa e falhou a subida ao terceiro lugar ao perder em casa com o Lyon por 4-3 num jogo com uma reta final de cortar a respiração.

Bafodé Diakité inaugurou o marcador para os anfitriões aos 21 minutos e aos 37m Zhegrova, após erro do ex-Benfica Matic, fez o 2-0, resultado com que o jogo foi para o intervalo.

Com Anthony Lopes na baliza do Lyon, os visitantes reagiram por intermédio de Benrahma aos 65m e Fofana, lançado no jogo depois disso, empatou o jogo.

O Lille ainda voltou à vantagem (85m), com o defesa-central Diakité a bisar a passe de Angel Gomes, mas o Lyon não só foi a tempo de voltar a igualar a partida como de virá-la do avesso: Lacazette fez o 3-3 aos 88m e Mama Baldé, ex-Sporting, Aves e Sintrense que foi a última carta lançada a partir do banco e que já tinha assistido Fofana para o 2-2, deu a vitória ao Lyon num jogo em que esteve quase sempre em desvantagem.

Com este resultado, o Lille mantém-se no 4.º lugar da Liga francesa, posição que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Brest, terceiro, tem mais dois pontos do que a equipa de Paulo Fonseca. Já o Lyon, em franca recuperação depois de uma primeira metade da época na qual chegou a andar várias jornadas em zona de despromoção, está no sétimo posto ainda com a possibilidade de chegar a lugares europeus.

