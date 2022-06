A novela sobre a possível saída de Mbappé do PSG para o Real Madrid terminou logo no final da época passada, depois de ter sido alimentada durante meses.

Em final de contrato com o PSG e já com um acordo alinhado com o Real Madrid, o internacional francês acabou por renovar contrato com os parisienses.

Agora, em entrevista à BFMTV, dos EUA, Mbappé esquece essas peripécias e aponta ao futuro. E os objetivos estão bem definidos. Sobretudo um.

«A Champions é um objetivo claro, fixado e anunciado. Não é preciso enumerar mais adjetivos para descrever a Champions. Queremos conquistá-la», declarou.

Já em termos individuais, Mbappé tem neste momento 171 golos apontados com a camisola do PSG e está por isso a 29 do melhor marcador de sempre do clube, Cavani, que somou 200. De forma natural, esse tornou-se por isso um objetivo também para o jogador de 23 anos.

«Seria espetacular alcançar esse recorde. Acho que se continuar a fazer as coisas como tenho feito, conseguirei isso sem problema», defende.