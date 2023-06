Um dos feridos graves no ignóbil ataque ao parque infantil de Annecy, em França, é um português de 72 anos, identificado apenas como Manuel, confirmou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado. O cidadão português terá ficado ferido ao tentar travar o agressor e, depois, ainda foi atingido a tiro pela polícia francesa.

«No decurso do trágico acontecimento, um cidadão português, ao tentar impedir o atacante de fugir da polícia, ficou gravemente ferido, estando neste momento já fora de perigo. Pelo ato de coragem e bravura, uma palavra de profundo agradecimento», acrescenta a nota.

Segundo adianta o canal francês TF1, trata-se de um homem de 72 anos, identificado apenas como Manuel. O governo português está a fazer «todo o acompanhamento da situação, junto das autoridades locais e do hospital, bem como prestado todo o apoio necessário a este cidadão».

Segundo o TF1, Manuel terá sido esfaqueado pelo suspeito e baleado pela polícia, quando abriu fogo para deter o agressor.

O ataque que chocou o mundo ocorreu na passada quinta-feira quando Abdelmasih H., um refugiado sírio, de 32 anos, esfaqueou seis pessoas, entre as quais quatro crianças e dois adultos. As motivações do agressor ainda não são conhecidas.

Duas das quatro crianças feridas no ataque ainda correm risco de vida, declarou esta sexta-feira o porta-voz do Governo francês, Olivier Véran.

Abdelmasih H., por seu lado, está sob custódia das autoridades policiais e será submetido a um exame psiquiátrico.

