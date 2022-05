O Fulham, de Marco Silva, sagrou-se esta tarde campeão do Championship de Inglaterra, e fê-lo em grande estilo, com uma goleada na receção ao Luton, por 7-0.

Em Craven Cottage, a equipa do técnico português tinha pela frente o sexto classificado, mas não vacilou. Em cima da meia-hora de jogo, Harry Wilson assistiu Tom Cairney para o 1-0. Dez minutos depois, Kenny Tete não quis deixar dúvidas e fez o 2-0.

A segunda parte serviu para a confirmação da festa e da goleada. E com outro português (Ivan Cavaleiro, diga-se, não foi opção) em grande plano: Fábio Carvalho.

O internacional sub-21 fez o 3-0 aos 54 minutos, com mais uma assistência de Harry Wilson, e assistiu Bobby Reid para o 5-0, aos 65 minutos. Pelo menos, aos 62 minutos, Aleksandar Mitrovic fez o 42.º golo em 43 jogos no campeonato.

A dez minutos dos 90, o ex-FC Porto e Paços de Ferreira, Jean Michel Seri, fez o 6-0 e já nos descontos, e porque não consegue parar de marcar, Mitrovic bisou: 43 golos em outros tantos jogos na competição.

O Fulham confirma assim o terceiro título a uma jornada do fim. É o terceiro título da segunda divisão inglesa para os The Cottaggers, o oitavo na sua história geral.

Para Marco Silva, é o quarto título da carreira, depois da II Liga com o Estoril, a Taça de Portugal com o Sporting e o campeonato grego com o Olympiakos.