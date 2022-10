Mais um dérbi «daqueles».

Desta vez com poucos golos, mas muita emoçao, Benfica e Sporting empataram 1-1 no dérbi da segunda jornada da liga de futsal.

O Benfica chegou à vantagem a meio da segunda parte, por Arthur, na conversão de um livre de dez metros, beneficiou de mais dois até ao final da partida, mas Bernardo Paçó defendeu ambos. A 23 segundos do final, Sokolov empatou a partida e salvou os leões de uma derrota.

Num jogo em que foram os guarda-redes quem mais brilhou, ambas as equipas podem queixar-se das várias bolas nos ferros ao longo da partida.

Com este resultado, os rivais de Lisboa passam a somar quatro pontos, tantos como o Sp. Braga, e menos dois do que o surpreendente líder Ferreira do Zêzere, equipa do distrito de Santarém, recém-promovida à primeira divisão e que é a única equipa que venceu nas duas primeiras jornadas.

[em atualização]