A seleção nacional de futebol de praia venceu, esta terça-feira, o Egipto, no último jogo de preparação para o Mundial, que decorre de 15 a 25 de fevereiro no Dubai. A estagiar em Omã, até 11 de fevereiro, a turma de Mário Narciso levou a melhor sobre a seleção egípcia, por 3-2, graças aos golos de André Lourenço, Jordan Santos e do guarda-redes Pedro Mano.

Num encontro que só ficou decidido no prolongamento, o selecionador nacional apostou em Pedro Mano, Bruno Torres, Rodrigo Pinhal, Rúben Brilhante e Miguel Pintado de início. Contudo, o nulo apenas foi desfeito aquando da combinação entre os suplentes Bê Martins e André Lourenço, numa jogada que culminou com um cabeceamento certeiro, ao segundo poste.

O golo, no primeiro período, prevaleceu até ao término do segundo tempo. Contudo, no período derradeiro, os «faraós» acordaram, controlaram o ritmo e concretizaram a reviravolta.

Ainda assim, a eficácia de Jordan Santos, a longa distância, repôs a igualdade e forçou o prolongamento. Na hora dos heróis, o guardião Pedro Mano vestiu essa «pele» e, logo ao primeiro minuto, assinou o 3-2.

Mário Narciso deu igual tempo de jogo a todos os 13 convocados para o Mundial, prova na qual Portugal se estreia a 16 de fevereiro, frente ao México. No Grupo D, a seleção nacional irá jogar também com Brasil, a 18 de fevereiro, e Omã, dia 20.

«Foi bom para nós jogar contra uma equipa africana, sempre fortes fisicamente, aquilo que vamos apanhar frente o Omã. Esta equipa tem mais ou menos as mesmas características, embora eu penso que Omã ainda é um pouco mais forte, mas é um bom treino para o que vamos encontrar», disse Mário Narciso, em entrevista à FPF.

Por sua vez, Léo Martins analisou o jogo «difícil», replicando algumas ideias do selecionador nacional: «Serviu para acertarmos os últimos ajustes. Foi um resultado curto, mas uma vitória importante. [O Egipto é] Uma equipa com as mesmas características de Omã, forte, que joga na velocidade e no contra-ataque. No Mundial não existem jogos fáceis e temos de ir com esse pensamento atingir a qualificação para a próxima fase.»

Os dois melhores classificados de cada grupo seguem para os quartos-de-final, que se jogarão a 22 de fevereiro. Em caso de apuramento, Portugal encontrará um dos vencedores do Grupo C, composto por Senegal, Bielorrússia, Colômbia e Japão.