O treinador espanhol Randri Garcia, que orienta a equipa feminina do Alhama, está a ser investigado após a acusação de ter enviado uma fotografia de cariz sexual a algumas das suas jogadoras.

A acusação feita por algumas atletas inclui ainda insultos machistas e físicos por parte do treinador, num ambiente que o jornal El Confidencial descreve, citando, como «um inferno».

Aquilo que fez com que o caso viesse agora a público foi, porém, o alegado envio da referida foto do staff técnico nu para o grupo de Whatsapp do plantel.

Depois de o clube ter negado a existência de «qualquer incidente grave» no domingo, parte do plantel emitiu um comunicado a confirmar não ter existido qualquer abuso por parte do treinador, numa nota que foi assinada por 17 das 22 jogadoras do plantel.

Apesar da divulgação do comunicado por parte do Alhama, o clube informou ter aberto uma investigação interna sobre o caso.