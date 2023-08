A australiana Mackenzie Arnold é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

Titular do West Ham e da seleção australiana no Mundial feminino, Mackenzie Arnold ainda se está a adaptar ao acessório que passou a usar desde a pandemia de covid-19.

Numa altura em que o mundo se viu forçado a usar máscaras e deixamos de ver parte do rostos das outras pessoas, a guarda-redes australiana deparou-se com um problema auditivo. Sem poder ler nos lábios dos outros aquilo que lhe diziam, Arnold sentiu que precisava de melhorar a audição e começou a utilizar aparelhos auditivos para ouvir na perfeição.

No Mundial, não tem jogado com o acessório, até porque, como a própria diz, o barulho da multidão não a afeta.

«Tenho recebido algumas mensagens de pais e filhos que usam aparelhos auditivos e algumas pessoas da minha idade também me agradeceram por falar sobre isto», revelou a australiana à AAP.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.