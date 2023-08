A Suécia garantiu este sábado a medalha de bronze do Campeonato do Mundo de futebol feminino, o que, curiosamente, acontece pela segunda vez consecutiva: desta feita, as suecas venceram por 2-0 a Austrália, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

Depois de ter sido afastada pela Espanha nas meias-finais, a Suécia entrou forte no jogo e inaugurou o marcador aos 30 minutos, por intermédio de Fridolina Rolfo, na conversação de uma grande penalidade. Já na segunda parte, aos 62 minutos, Kosovare Asllani fez o resultado final.

A Austrália, que tinha sido eliminada pela Inglaterra nas meias-finais, termina o Mundial que organizou com duas derrotas, mas mesmo assim garante o quarto lugar, que é a sua melhor participação de sempre. Já a Suécia, finalista vencida em 2003, garante pela quarta vez o terceiro posto, depois de 1991, 2011 e 2019.

A final do Mundial feminino, entre Espanha e Inglaterra, está marcada para domingo, a partir das 20:00 locais (11:00 em Lisboa), em Sydney.