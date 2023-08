A sueca Kosovare Asllani é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

Kosovare Asllani é uma das principais figuras da seleção da Suécia (174 internacionalizações) que vai discutir a presença na final do Mundial feminino com a Espanha.

A extremo direita de 34 anos alinhou na última temporada no Milan e apontou 10 golos em 18 jogos pelos rossoneri. Asllani soma um vasto currículo no futebol e, além de ter jogado no seu país, também já representou clubes como Paris Saint-Germain e Manchester City.

Em 2020, quando o CD Tacón se tornou no Real Madrid, a futebolista sueca foi a primeira contratação «galática».

Uma das melhores jogadoras suecas de todos os tempos, Asllani tem sido atormentada por lesões nas últimas épocas e chegou mesmo a ir às lágrimas durante uma conferência de imprensa, em abril, quando questionada sobre esses mesmos problemas físicos.

«Acho que é o acumular da frustração. Este jogo é amigável, porque é que me importo tanto? Mas acho que é porque quero muito jogar. Jogar sem dor», afirmou.

Nascida em Kristianstad, filha de pais kosovares, Asllani tem uma tatuagem de uma águia de duas cabeças no tornozelo.

