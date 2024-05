João Marques, treinador do Racing Power, em declarações após a derrota na final da Taça de Portugal feminina diante do Benfica:

«Na primeira parte tivemos falta de eficácia. Demos a posse de bola de forma consentida. Sabíamos quando teríamos de tirar a bola para ferir o adversário. O Benfica na primeira situação finalizou logo. Na segunda parte a partir do segundo golo a minha equipa foi a baixo. O resultado peca por excesso. A minha equipa já não estava melhor mentalmente. Este foi um jogo importante para as minhas jogadoras crescerem.

O segundo golo do Benfica acabou por ser o momento crítico do jogo. A minha equipa reage bem às situações, mas hoje não fomos o Racing Power que costumamos ser. Este era o primeiro ano na Liga e também aprendemos com os nossos erros.

Quando estávamos a perder por 1-0 sentia que a minha equipa poderia ganhar o jogo. A partir do momento que empatámos senti isso de forma muito mais forte. Ao intervalo corrigimos algumas marcações e na segunda parte a minha equipa costuma ficar em cima do adversário. Depois de sofrer o segundo golo ainda procurámos dar a volta, mas não conseguimos. Se fossemos mais eficazes a história teria sido outra.»