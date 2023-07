A jovem portuguesa Kika Nazareth teve de ser substituída no empate deste sábado da seleção feminina diante da Inglaterra (0-0), em Milton Keynes, devido a lesão.

Aos 47 minutos, a avançado do Benfica esticou-se para tentar chegar à bola num lance dividido com Keira Walsh, apoiou mal o pé direito no relvado e ficou imediatamente caída com queixas.

Kika Nazareth ainda foi assistida pela equipa medida da seleção, mas teve mesmo de ser substituída por Ana Capeta. A caminho do banco de suplentes, a número 20 de Portugal não conseguiu conter as lágrimas e foi consolada pelo staff e pelas colegas.

A 22 dias da estreia no Mundial feminino, onde a seleção portuguesa vai participar pela primeira vez, Francisco Neto pode ter uma dor de cabeça, embora ainda falte conhecer a gravidade da lesão de Kika Nazareth.

Quanto ao jogo, o penúltimo de preparação antes do Campeonato do Mundo, a seleção portuguesa deu uma boa resposta diante da campeã europeia (e quarta do ranking), demonstrou organização defensiva e controlou as jogadas das inglesas, embora tenha ficado aquém no capítulo ofensivo, com poucas ocasiões de golo criadas.

O próximo jogo de Portugal é já a 7 de julho, diante da Ucrânia, no Estádio do Bessa (20h45).