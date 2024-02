Miguel Santos é o novo treinador da equipa feminina do Sp. Braga, sucedendo a Tomás Tengarrinha, cuja saída foi oficializada na segunda-feira.

Miguel Santos, de 39 anos, regressa à equipa de orientou de 2017 a 2021 e na qual conquistou, em 2018/19, o único título de campeão nacional do palmarés do Sp. Braga.

O Sp. Braga está no 3.º lugar da Liga feminina com 28 pontos, menos dois do que o Sporting e nove do que o líder Benfica.