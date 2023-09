Mariana Cabral, treinadora da equipa feminina do Sporting, na antevisão à Supertaça de futebol feminino frente ao Benfica, afirmou que foi uma boa semana de trabalho e que as jogadoras estão prontas.

«Quando se disputa uma final, é sempre uma boa semana de trabalho, porque há sempre essa competitividade que é inerente a toda a gente, e obviamente sabendo que estamos num clube tão grande. Sempre que é uma semana de disputar troféu, estamos todas muito motivadas e ativas para conquistar esse mesmo troféu», afirmou a treinadora, citada pela Agência Lusa.

Mariana Cabral, que já venceu a Supertaça feminina em 2021, espera conquistar o troféu pela segunda vez. O Sporting pretende replicar o sucesso do último confronto com o Benfica (26 de março), que pôs fim a uma série de sete jogos consecutivos sem vencer o grande rival. No entanto a treinadora acredita que ambos os clubes estão diferentes agora

«As equipas estão um bocadinho diferentes, as duas. Acho que esse jogo já é passado, não importa nem esse nem os outros jogos, sinceramente. Numa final, nada disso importa, ainda por cima estamos numa nova época, com jogadoras novas no nosso lado, no lado do Benfica também, sensações e formas de jogar novas e são momentos diferentes», explicou.

A treinadora do Sporting apelou à presença de público no jogo, destacando a importância de promover o futebol feminino em Portugal.

«Faço o apelo, acho que se tem falado muito de futebol feminino nos últimos meses, por boas razões, pelo Mundial, e por outras não tão boas também, mas há que aproveitar agora para que as pessoas possam ver em canal aberto, é uma ótima notícia, tenho pena do local e do dia, mas espero que as pessoas que estejam perto de Aveiro possam assistir ao jogo», afirmou.

Também Ana Borges, uma das capitãs de equipa do Sporting, expressou a determinação da equipa em conquistar o troféu.

«O último título conquistado foi em 2021 e queremos conquistar este ano. Agora, também temos a consciência de que é um jogo muito difícil, mas a equipa está muito motivada. Queremos muito, mas temos de demonstrá-lo dentro de campo, não vale a pena dizê-lo aqui se não chegarmos lá a mostrá-lo», disse Ana Borges.

A jogadora leonina desvalorizou ainda a diferença de jogos realizados entre as duas equipas antes da final: «O Benfica quer muito, nós também e queremo-lo muito, elas têm mais rotina de jogos, mas na quarta-feira será, lá está, uma final em que duas equipas vão querer conquistar o título e não vão pensar no que está para trás ou no que vem a seguir.»

Questionada sobre se apostou alguma coisa com as adversárias, algumas delas colegas de seleção e amigas, a experiente jogadora dos leões: «Não, não temos nenhuma aposta. Podemos falar antes, podemos falar depois, mas cada uma defende o seu clube. Queremos conquistar o título, sejamos nós para o Sporting ou elas para o Benfica, mas também não podemos esquecer que somos amigas, há amizades e é o que vamos levar daqui do futebol», concluiu.

A final da Supertaça feminina entre o Benfica e o Sporting será disputada quarta-feira, pelas 19:45, no Estádio Municipal de Aveiro, com transmissão na TVI