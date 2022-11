A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, assumiu nesta quinta-feira o objetivo de vencer o dérbi da Liga feminina de futebol, contra o Benfica, apesar da semana de «azia» provocada pela derrota com o Sp. Braga no último fim de semana.

«O objetivo seria sempre ganhar ao Benfica e queremos ganhar. Sabendo que esta semana foi de mais azia, porque estivemos sempre por cima e não marcámos, mas o futebol é assim, tem estas particularidades, e nós é que temos de saber concretizar as oportunidades e defender melhor para não sofrer», nota Mariana Cabral, citada pela Lusa.

Ainda com o desaire frente às arsenalistas fresco na memória, a técnica sublinhou que «a grande diferença das melhores jogadoras e das melhores equipas é a capacidade de passar à frente».

«O futebol dá-nos sempre uma nova oportunidade. Há sempre jogo, há sempre treino, por isso ninguém precisa de ser motivado para jogar com o Benfica. Toda a gente sabe que vai ser um jogo muito bom e quer jogar, portanto estamos preparadas para competir e tentar ganhar este jogo», frisou.

O Sporting recebe o Benfica no sábado, em jogo da sexta jornada do campeonato, com início marcado para as 15h, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.