O Sporting recebeu e venceu o Benfica por 3-1, na 19.ª jornada da Liga feminina de futebol.

Em Alcochete, as comandadas de Mariana Cabral chegaram à vantagem aos 28 minutos, com um excelente passe de Olivia Smith para o golo da norte-americana, Britany Raphino.

O golo inaugural do dérbi, autoria de Brittany Raphino ✍️⚽️#SCPSLB // 1-0 pic.twitter.com/7WuzPdp9AN — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) April 14, 2024

A fechar o primeiro tempo e diga-se, um pouco contra a corrente do jogo, o Sporting voltou a marcar. Raphino tentou um primeiro remate, mas a defesa não deixou, só que a bola ficou para a autora do 1-0, que ofereceu de bandeja o segundo à jovem, Joana Martins.

O segundo golo das Leoas no jogo, por Joana Martins ⚽️#SCPSLB // 2-1 pic.twitter.com/Eo7krVZanM — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) April 14, 2024

O 2-0 manteve-se até aos 54 minutos, altura em que Ana Borges teve uma entrada feia sobre a adversária e a árbitra apontou para a marca dos onze metros. Carole Costa não tremeu e reduziu para as encarnadas.

Só que a figura do encontro acabou por emergir a quinze minutos do fim. Olivia Smith teve tempo e espaço para realizar uma autêntica obra de arte, com um excelente pontapé de primeira para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Sporting soma 45 pontos, no segundo lugar da Liga Feminina e está agora a dois do Benfica, que é líder ao fim da 19.ª jornada.