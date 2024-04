O Sp. Braga foi a Alcochete vencer o Sporting por 2-1, no jogo da 8.ª jornada da fase de apuramento de campeão nacional de juniores.

Os bracarenses até entraram a perder no encontro, com o golo de Guilherme Silva, mas Rúben Furtado e João Costa acabaram por carimbar a reviravolta dos comandados de Pedro Pires, no encontro.

Let’s go boysssss 😍



⚽️ Rúben Furtado e João Costa#PorMaisFuturo pic.twitter.com/Z0UPqtVr2v — SC Braga - Formação (@scbragaformacao) April 13, 2024

Em Famalicão, o Benfica foi surpreendido e saiu mesmo derrotado, por 3-2 e está agora a três pontos da liderança.

No outro jogo deste sábado, o Académico de Viseu empatou a dois golos com o Farense e pode agora ser ultrapassado pelo FC Porto no quarto lugar do campeonato.