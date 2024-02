O futebol português está de luto pela morte de João Oliveira Pinto. Tinha 52 anos.

O campeão do Mundo sub-20 em 1991, em Lisboa, não resistiu a uma leucemia que lhe tinha sido diagnosticada no ano passado.

João Oliveira Pinto foi formado no Sporting em 1991 esteve em três dos seis jogos da caminhada vitoriosa da seleção comandada por Carlos Queiroz e concluída com uma vitória sobre o Brasil no desempate por penáltis no Estádio da Luz.

Teve uma carreira sólida como jogador, com passagens por diversos clubes do principal escalão: V. Guimarães, Estoril, Gil Vicente, Sp. Braga, Farense e Marítimo, já na viragem do século. Terminaria a carreira já próximo dos 40 anos no Alfarim, equipa do concelho de Sesimbra.

Ligado ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol há alguns anos, João Oliveira Pinto exercia o cargo de delegado da Assembleia Geral da FPF por eleição do SJFP.

À família e amigos de João Oliveira Pinto, o Maisfutebol endereça sentidas condolências.