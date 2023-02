Bruno Coelho reconheceu que a responsabilidade no jogo com a Bielorússia está do lado da seleção portuguesa, que quer terminar a primeira fase de qualificação para o Mundial de 2024 de futsal com uma vitória.

«Queremos fechar este apuramento só com vitórias. Depois, é esperar por adversários na Ronda de Elite. Sabemos da nossa responsabilidade, as equipas querem sempre vencer o campeão mundial e o bicampeão europeu», disse o ala de 35 anos, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal tem o apuramento praticamente garantido. Nesta altura, é líder do Grupo 4 da Ronda Principal, após as vitórias sobre a Lituânia (6-0 e 2-0) e a Bielorrússia (por 5-3, na estreia, em Paredes), que reencontrará em Erevan, capital da Arménia, a 7 de março.

«Não foi um início fácil, entrámos ansiosos e nervosos na primeira parte. A Bielorrússia começou a ganhar, chegou aos dois golos de vantagem, mas já demonstrámos o espírito português que temos na alma. Transportámos isso para jogo e nunca deixámos de acreditar. Demos a volta e vencemos por 5-3», recordou Bruno Coelho.

Antes de partir para Erevan, a seleção nacional disputa um jogo de preparação com a Suíça, na quinta-feira.

«Será um bom jogo para nos prepararmos, tendo em vista o jogo com a Bielorrússia. São duas equipas parecidas em termos de jogo. A Suíça também é forte fisicamente, podem criar dificuldades nas transições. Se não estivermos no máximo das nossas capacidades, os jogos tornam-se mais difíceis. Temos de nos focar no nosso jogo para conseguirmos a vitória», vincou.