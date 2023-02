A seleção portuguesa do clero perdeu esta quinta-feira com a Polónia (3-2) na final do Europeu de futsal.

A 15.ª edição da Clerigus Cup, disputada na Roménia, terminou com «sentimento agridoce» para os padres lusos, que tinham o «grande objetivo» de vencer a competição.

Para o padre Ivo Coelho, ainda que o segundo lugar seja «bom» e o primeiro objetivo «de chegar à final tenha sido cumprido», a seleção portuguesa queria somar o sexto título.

«O objetivo mínimo a que nos propusemos foi o de chegar à final e queríamos muito estar na final, para, depois, a tentar ganhar. Faltou esse pormenorzinho de não conseguirmos vencer [a Polónia]», afirmou à agência Lusa.

«Melhorámos em relação ao último ano em que participámos [em 2020], mas estávamos mesmo confiantes, até porque daquilo que já tínhamos visto da Polónia, esperávamos mesmo conseguir vencer, lutando muito, a correr tudo bem, o que não aconteceu e nos cria este sentimento agridoce», lamentou.

Ainda assim, o pároco de Vila Pouca de Aguiar destacou outros aspetos «positivos» da passagem da comitiva portuguesa pela Roménia.

«No cômputo geral, foi bom, uma comitiva grande, sempre em união. Portanto, o balanço acaba por ser positivo, nesse aspeto, pelo convívio com outros padres, de outros países, até sobre o facto de estarmos a organizar [em Portugal] a Jornada Mundial da Juventude», concluiu.