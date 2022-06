O Sporting é bicampeão nacional de futsal, depois de vencer esta noite o Benfica, por 4-3, no terceiro jogo da final do campeonato.

Após duas vitórias no prolongamento nas duas primeiras partidas, os leões entravam em campo este sábado a saber que podiam acabar a noite. E a tarefa, diga-se, foi difícil, sofrida, mas não ao ponto de ser preciso tempo extra... por muito pouco.

Ao intervalo, de resto, a equipa orientada por Nuno Dias já tinha uma mão no «caneco», pois vencia por 3-0. No futsal tudo pode mudar de um momento para o outro, mas não foi o caso, apesar da ameaça final da formação de Pulpis.

O FILME DO JOGO.

Aos golos de Pauleta, Cavinato e Cardinal, o guarda-redes André Sousa – com a ajuda de um desvio precioso de Merlim – respondeu para reduzir para 3-1 no início da etapa complementar.

As águias ganhavam novas esperanças, que Zicky Té tratou de esfriar pouco depois, ao aproveitar a recarga a um belo remate de Pany Varela.

Mas ainda havia jogo.

Arthur voltou reduzir para os encarnados, por duas vezes, e a águia voltou a estar dentro da discussão no título. De tal maneira, que o próprio Arthur acertou no poste no último segundo, num final dramático que voltou a coroar o leão.

O Sporting repete o triunfo da época passada e conquista o 17.º título de campeão da história. Aumenta assim a diferença para o rival Benfica, que tem oito conquistas no palmarés.